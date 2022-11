Aosta, Patrizia Neri presidente Consulta per la legalità

Patrizia Neri, rappresentante di Arci Valle d'Aosta, è stata nominata presidente della Consulta comunale per la legalità di Aosta, che si è insediata nei giorni scorsi. Vicepresidente è Alessandro Fusaro (Lega Italiana contro il dolore e Cittadinanzattiva). Gli altri membri della Consulta sono Francesco Canio (Associazione Quartiere Cogne), Maria Carrozzino (Acli), Gianpaolo Fedi (Legambiente), Paolo Meneghini (Valle Virtuosa) e Daniela Tognonato, (Miripiglio Sos Gioco d'azzardo"). Per quanto riguarda il Comune di Aosta, ne fanno parte il sindaco Gianni Nuti, il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, la vicepresidente dell'Assemblea, Giuliana Rosset, le consigliere Eleonora Baccini, (Rinascimento) e Sylvie Spirli (Lega Vda) e i consiglieri Diego Foti (Progetto civico progressista), Paolo Laurencet (Forza Italia) e Pietro Varisella (Alliance Valdôtaine).

"Con la costituzione della Consulta e il suo insediamento - commenta Luca Tonino - abbiamo tagliato un traguardo molto importante per l'Amministrazione comunale di Aosta, centrando un obiettivo che ci eravamo prefissi a inizio consiliatura. Siamo certi che l'attività della Consulta, insieme all'azione dell'Osservatorio regionale permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, produrrà nel tempo effetti positivi sulla collettività, contribuendo a tenere alta l'attenzione su potenziali zone d'ombra della nostra società, e concorrendo a sviluppare il tema della legalità soprattutto tra le giovani generazioni".