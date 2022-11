Aosta in bicicletta, si valuta riorganizzazione flussi viari

La Giunta comunale di Aosta ha approvato una delibera relativa agli indirizzi per la riorganizzazione dei flussi viabili lungo le vie Festaz e Torino e nelle aree limitrofe. In dettaglio è previsto uno studio per verificare la sostenibilità di una modifica sul sistema viario della città nell'ambito della rete di piste ciclabili cittadine "Aosta in bicicletta".

"La realizzazione delle due rotonde provvisorie - è spiegato in una nota - tra via Monte Emilius e corso Ivrea e tra via Monte Emilius e via Clavalité, permettendo l'attuazione della successiva fase di pedonalizzazione della piazza Arco d'Augusto e la trasformazione in Ztl di via Garibaldi dalla rotonda con via Torino in direzione Nord, comporterà un progressivo alleggerimento del traffico su via Torino e su via Festaz.

Sarebbe, pertanto, possibile ipotizzare la creazione di sensi unici sulle due vie, finalizzati a migliorare, insieme alla futura pista ciclabile, l'uso degli spazi pubblici destinati al commercio (dehors), al traffico, al trasporto pubblico locale e alla sosta sulle aree ricomprese nel quadrilatero delimitato dalle vie Festaz e Torino a Nord, da via Garibaldi a Est, dalle vie Carrel e Carducci a Sud e da viale Partigiani a Ovest".

Le modifiche comprendono: la realizzazione di un senso unico con direzione Est-Ovest nel tratto di via Festaz ricompreso tra avenue du Conseil des Commis e viale Partigiani; un senso unico con direzione Ovest-Est nel tratto di via Festaz ricompreso tra avenue du Conseil des Commis e le mura Romane e in via Torino; un senso unico con direzione Sud-Nord nel tratto di avenue du Conseil des Commis compreso tra via Cretier/Pailleron e via Festaz e la realizzazione del percorso ciclabile sulle vie Festaz e Torino in sede propria occupando il sedime della corsia Nord liberata, ed eliminando gli stalli di sosta longitudinali esistenti sul lato Nord della via.