Regione: alleati Uv, troppa confusione su presidente

"La confusione innescata dalle dichiarazioni degli ultimi giorni all'interno dell'Union Valdôtaine ci impedisce di partecipare a riunioni politiche congiunte.

Aspettiamo chiarezza sul percorso politico e amministrativo in tutta la sua completezza, consapevoli che nel frattempo la giunta Lavevaz esiste e ha operato positivamente". E' quanto si legge in un comunicato siglato da Federalisti-Progressisti, Partito Democratico, Alliance Valdôtaine, VdA Unie, Stella Alpina e Evolvendo in merito all'evoluzione della situazione politica in Regione.

Esponenti e rappresentanti di tutte le forze politiche alleate dell'Uv si sono riuniti nel pomeriggio per circa un'ora. Hanno deciso di non presentare al Mouvement la propria posizione in merito alla indicazione di Renzo Testolin come presidente della Regione data dal Comité fédéral. Da un lato, in particolare, vedono un Testolin "forte" del mandato ricevuto dal direttivo unionista. Ma dall'altro c'è un presidente in carica, Erik Lavevaz, che in recenti interviste ha confermato la propria disponibilità a proseguire il suo mandato, mandando un segnale agli alleati e alla stessa Uv.