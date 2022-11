Polizia: calendario 2023 racconta impegno agenti e il Bel Paese

Racconta l'attività delle poliziotte e dei poliziotti al servizio delle comunità il calendario della polizia di Stato 2023, presentato a Roma alla presenza del ministro dell'Interno e del capo della polizia.

Questa edizione del calendario è stata realizzata dai fotografi della polizia di Stato, valorizzando così lo spirito identitario con l'obiettivo di mettere in risalto i valori della legalità, della sicurezza e del rispetto per l'ambiente e la natura. Le 12 tavole del calendario fotografano l'impegno quotidiano della polizia di Stato e sono "un inno alle bellezze dell'Italia": gli scatti, realizzati in giro per il Paese, impreziosiscono le immagini che catturano il lavoro dei poliziotti.

Le immagini sono state valutate e selezionate dal fotografo Gianni Berengo Gardin che ha così arricchito il calendario 2023 con il suo giudizio.

Le modalità di acquisto sono consultabili sul sito www.regali.unicef.it e sul sito www.poliziadistato.it Per il 2023, con il ricavato della vendita, l'Unicef intende raggiungere oltre due milioni di persone con il ripristino di pozzi e sistemi idrici, il trasporto d'emergenza dell'acqua, il trattamento dei bambini malnutriti e la fornitura di istruzione e supporto per la loro protezione.