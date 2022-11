Energia: calore acciaieria Cas per teleriscaldamento Aosta

Il calore di scarto dall'acciaieria della Cogne acciai speciali alimenterà la rete di teleriscaldamento di Aosta. E' il risultato di un accordo tra l'azienda siderurgica e la Telcha. "Il progetto di economia circolare - si legge in una nota - permetterà di ridurre di oltre tremila tonnellate le emissioni di CO2 ogni anno, un impatto pari a 66.000 alberi piantumati". L'accordo avrà una durata di 10 anni. La Cas adatterà il suo sistema di convogliamento dei fumi del forno fusorio dell'acciaieria e installerà un sistema a circuito chiuso idoneo a recuperare il calore in eccesso e cederlo all'impianto di teleriscaldamento.

"Una sinergia virtuosa tra due realtà impegnate per il territorio - prosegue la nota - che ha trasformato la visione condivisa in un progetto concreto, sostenibile e a beneficio dell'intera comunità. Un modello unico di economia circolare per dare valore alla città di Aosta".