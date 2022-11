Caro bollette, ad Aosta più luci natalizie ma in orari ridotti

Come deciso da altri sindaci italiani "abbiamo ritenuto non opportuno spegnere le luci o ridurre il numero di luci o luminarie" natalizie "perché è un segno depressivo per l'opinione pubblica e la cittadinanza".

Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, durante la conferenza stampa di presentazione del Marchè vert noel. "Anzi le luminarie - a led e a basso consumo - quest'anno, grazie a partnership importanti, si moltiplicheranno in quantità e luoghi del tessuto urbano". Cambiamenti sono previsti invece per gli orari: "Saranno spente a mezzanotte e mezza nei giorni feriali e all'una in quelli festivi. Al mattino, momento di grande consumo, invece saranno spente: negli anni passati venivano invece accese tra le ore 6 e le 8".

Altro discorso per l'illuminazione pubblica:"ridurla secondo noi è pericolosissimo e non lo faremo: in termini di risparmio parliamo di cifre abbastanza trascurabili".