Aosta pronta al Marché Vert Noel diffuso,36 chalet in tre piazze

Aosta è pronta ad accogliere la 14/a edizione del Marché vert noel, il mercatino di Natale che aprirà sabato 19 novembre prossimo e che arriva a richiamare anche 80 mila presenze, compresi turisti dal resto d'Italia e non solo.

La novità principale è la collocazione: a causa dei lavori previsti al Teatro romano è stato infatti deciso un allestimento diffuso nel centro storico, in tre piazze tra loro vicine: piazza Caveri (location storica fino al 2012), piazza Giovanni XXIII (oggetto di intervento di riqualificazione prossimo alla conclusione) e piazza Roncas ('cerniera' tra centro storico e zona nord della città). L'inaugurazione è fissata per il 18 novembre alle 17.30.

Saranno allestiti 36 chalet: sette in piazza Caveri (sei dedicati agli espositori e uno espositivo), 18 in piazza Giovanni XXIII (14 singoli, due doppi dedicati ad alimenti e bevande e due per attività di promozione) dove troverà spazio anche l'area eventi curata dalla Regione, dieci in piazza Roncas (tra cui quello dell'Ana e un punto informazioni). A turisti e residenti saranno proposti l'oggetti artigianali in legno, articoli in ceramica, candele, saponi artigianali, abbigliamento in lana cotta, feltro, canapa, pizzi, addobbi natalizi, pasticceria.

"Alla manifestazione cittadina più importante dopo la Fiera di Sant'Orso quest'anno chiediamo di aiutarci a mettere in rilievo una parte importante della storia della città, rappresentata da luoghi simbolici che vogliamo restituire alla piena fruizione della collettività, contribuendo a concretizzare la proposta di candidatura di Aosta a capitale italiana della cultura 2025", ha detto il sindaco, Gianni Nuti.