Alleati Union valdotaine aprono a Governo Testolin

Il via libera ufficiale non è ancora arrivato ma nelle ultime ore è trapelata la volontà degli alleati dell'Union valdotaine - Partito Democratico, Federalisti progressisti, Alliance valdotaine, VdaUnie, Stella alpina e Evolvendo - di 'aprire' ad un Governo guidato da Renzo Testolin in Valle d'Aosta.Proposto dal Comité fédéral dell'Union valdotaine, il passaggio di consegne tra Erik Lavevaz e Testolin era stato inizialmente accolto con freddezza dagli alleati.

Nelle ultime ore, anche di fronte alle posizioni assunte dal Leone Rampante, la situazione è cambiata.

Qualche resistenza è probabile che arriverà dal Pd, la cui condizione è di proseguire nel progetto autonomista-progressista e che vorrebbe conservare l'assessorato al turismo. Da alcuni giorni Renzo Testolin, che ha ricevuto il mandato dall'Uv per formare il Governo regionale, ha iniziato a incontrare i consiglieri di maggioranza. Sicuramente ci sarà un rimpasto di giunta, con vari passaggi di deleghe tra gli assessori che verranno scelti da Testolin: resta da decifrare il ruolo che sarà affidato al presidente uscente Lavevaz.