Padovani, se Testolin presidente farò valutazioni

"Io ho dato la fiducia al Governo Lavevaz e ad un progetto politico autonomista-progressista. Questo Governo è in carica e sta lavorando bene nonostante molte difficoltà. Non c'è altro da dire. Se Renzo Testolin assumerà la carica di Presidente della Regione allora farò le mie valutazioni, come sempre sarà una questione politica e non personale. Ma per ora non c'è niente". Lo ha detto il consigliere regionale Andrea Padovani (Fp-Pd) commentando l'evoluzione della situazione politica in Valle d'Aosta.