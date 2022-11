Regione: Machet, attendiamo posizione alleati su Testolin

"Oggi ho relazionato sull'esito delle commissioni politiche di venerdì scorso. Le commissioni politiche degli alleati hanno preso atto dell'indirizzo dell'Union valdotaine di indicare Renzo Testolin quale presidente e si sono riservate un incontro con le loro segreterie per analizzare questa situazione e pesarne le ricadute politiche. Tra stasera e domani so che sono previsti gli incontri delle altre segreterie. Quindi il Comité semplicemente sta attendendo che gli alleati prendano posizione in questo senso". Così la presidente dell'Uv, Cristina Machet, al termine della riunione del direttivo del Mouvement di questa sera. Il riferimento è in particolare alle riunioni previste di Alliance valdotaine e Pd.

Se una delle forze politiche alleate dovesse opporsi alla indicazione di sostituire Erik Lavevaz con Testolin alla presidenza "riconvocheremo il Comité e valuteremo il da farsi".