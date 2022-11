Rapporto ecosistema urbano, Aosta scivola al 45/o posto

La città di Aosta perde tre posizioni nell'edizione 2022 di Ecosistema urbano, l'indagine - condotta in tandem da Legambiente e Ambiente Italia, in collaborazione con il Sole 24 Ore - sulle performance 'verdi' dei capoluoghi di provincia e di regione. Se nell'edizione 2021 era 42/a con 55,70 punti, nel rapporto uscito oggi Aosta scivola al 45/o posto, con 55,35 punti.

L'analisi si basa su 18 parametri raggruppati in cinque macroaree (aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente): la classifica finale fotografa con dati relativi al 2021 le performance ambientali di 105 città.

In materia ambientale, Aosta è 72/a per alberi in aree di proprietà pubblica (11.330 ogni 100 abitanti), 90/a per superficie di isole pedonali per abitante, 53/a per solare pubblico (2,81 kW ogni mille abitanti), 49/a per uso efficiente del suolo (indice che considera il rapporto tra consumo di suolo e residenti e quello tra livello di urbanizzazione e residenti), 68/a per verde urbano (19.053 metri quadrati per abitante. In ambito di qualità dell'aria, Aosta è 39/a per concentrazione media di biossido di azoto, 36/a per media di numero di giorni di superamento dei limiti di ozono, 14/a per concentrazione media di Pm10. Considerando l'acqua, Aosta si piazza 63/a per consumi idrici (151,5 litri di acqua potabile per abitante) , 36/a per dispersione della rete idrica (26,8% di acqua dispersa), 7/a per efficienza della depurazione dell'acqua (100% di acqua depurata). Guardando alla mobilità, Aosta è 84/a per offerta di trasporto pubblico (14,14 km annui percorsi dai mezzi pubblici per ogni abitante), 76/a per passeggeri del trasporto pubblico (13,1 viaggi per abitante ogni anno), 40/a per piste ciclabili (9,2 metri equivalenti di piste ciclabili ogni 100 abitanti), 46/a per tasso di motorizzazione (64,43 auto circolanti ogni 100 abitanti), 26/a per vittime della strada (4,4 tra morti e feriti ogni 1.000 abitanti). Considerando i rifiuti, Aosta è 55/a per percentuale di rifiuti differenziati (64,4%) e 40/a per rifiuti prodotti (494,2 kg annui per abitante).