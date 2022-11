Contratti, accordo quadro per stagionali in Valle d'Aosta

Le organizzazioni sindacali Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno siglato assieme a Confcommercio Valle d'Aosta un accordo quadro per la stagionalità delle aziende che applicano il Ccnl Terziario Confcommercio. "Questo accordo territoriale - si legge in una nota - avrà decorrenza immediata e sarà valido sino al 31 dicembre 2024. I sottoscrittori si sono fatti parte diligente in questa fase storica particolarmente complessa per permettere sia ai lavoratori sia alle aziende del settore di poter stipulare contratti stagionali in deroga alle previsioni normative.

Le parti si incontreranno periodicamente per monitorare la grave situazione contingente e per studiare strategie che possano contemperare le esigenze degli attori del mondo del lavoro".