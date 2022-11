Colle Piccolo San Bernardo, scatta chiusura invernale

Quello disposto lo scorso 3 novembre al colle del Piccolo San Bernardo doveva essere uno stop provvisorio a causa del maltempo, ma è diventato una chiusura invernale anticipata.

"Vista l'intenzione - fa sapere l'Anas - manifestata dal gestore francese, la chiusura in corso del Colle del Piccolo San Bernardo, inizialmente temporanea, è prorogata fino all'8 novembre, data già programmata per la chiusura invernale del valico". Il Colle - negli ultimi quattro chilometri di statale tra il bivio di località Les Suches, nel comune di La Thuile, e il confine di Stato - resterà chiuso al traffico per tutto l'inverno, fino alla riapertura prevista in primavera.