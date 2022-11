Bollette, albergatori chiedono alla Cva prezzi più bassi

(ANSA) - AOSTA, 05 NOV - La stagione invernale è alle porte e gli albergatori, come molte altre categorie, si trovano a fare i conti con il caro bollette. "Ormai siamo ad aumenti nell'ordine del 250-260%, una cosa folle. Non riusciamo a contenere questo costo, che si sta mangiando i nostri margini", denuncia Luigi Fosson, presidente dell'Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d'Aosta (Adava).

"Come Adava - spiega - abbiamo avviato dei contatti con Cva, anche se purtroppo sulla sostanza grossa hanno le mani legate anche loro, perché trattandosi di una società che distribuisce energia, come tutte le altre in Italia, sono legati a prezzi unici che non fissano loro". Sottolineando che "i costi di produzione dell'energia pulita non sono sostanzialmente cresciuti" e la natura di società partecipata di Cva, Fosson spiega: "Ci sono stati tentativi di redistribuire un po' di questo extragettito attraverso incentivi agli investimenti, ma noi vorremmo una ridistribuzione più puntuale in base ai consumi effettuati, trovarci nelle condizioni di spendere meno. Il come farlo non spetta a noi ovviamente, ma a Cva e Regione".

Al momento "non abbiamo ancora delle risposte, vediamo che cosa succederà nel prossimo mese. Ci auguriamo che per fine novembre ci sia qualcosa di più concreto, anche perché il problema non tocca solo noi ma tutte le società degli impianti di risalita. Noi siamo strettamente connessi con loro quindi a maggior ragione abbiamo bisogno di soluzioni condivise". Ad oggi "alcune strutture più slegate dal mondo dello sci, come quelle di ampie zone del fondo valle, stanno valutando se valga la pena aprire in inverno. Speriamo che le bollette si abbassino in modo da scongiurare questo pericolo". (ANSA).