Alpinisti bloccati al gelo a 2.800 metri, interviene elisoccorso

(ANSA) - AOSTA, 05 NOV - È in corso un intervento di soccorso in montagna per il recupero di due alpinisti italiani bloccati a 2.800 metri di quota sotto al bivacco Gervasutti, in val Ferret, nel comune di Courmayeur.

I due hanno richiesto l'intervento del Soccorso alpino valdostano quando ormai il sole era tramontato, riferendo di essere bloccati a causa della neve ed il forte freddo ai piedi dovuto alle basse temperature.

Per raggiungerli via terra una squadra di tecnici del Soccorso alpino valdostano non avrebbe potuto impiegare meno di tre ore e mezza o quattro ore, una tempistica incompatibile con il probabile peggioramento dell'ipotermia. Quindi la centrale unica del soccorso di Aosta ha richiesto l'intervento del Pghm francese, i gendarmi soccorritori che sono abilitati al volo notturno in elicottero. Salvo problemi, l'intervento si concluderà con il rientro a Chamonix dei due alpinisti, che saranno affidati ai sanitari francesi. (ANSA).