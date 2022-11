Volontariato: Anpas contro Lega, basta attacchi immotivati

"Si protrae da tempo il giochetto compulsivo e immotivato del consigliere regionale della Lega Vda Andrea Manfrin nei confronti di Anpas Valle d'Aosta, l'associazione delle Pubbliche assistenze che conta nella nostra regione 600 volontari e 13 dipendenti , di cui 8 autisti soccorritori con contratto Anpas a tempo indeterminato. I nostri volontari non percepiscono stipendio per le ore che tolgono ai loro affetti, alle loro famiglie e anche in molti casi alle loro professioni. Siamo stufi, stanchi, amareggiati e arrabbiati per l'atteggiamento fazioso del consigliere regionale in questione, che non perde occasione per mettere ombre oscure sul nostro operato". E' quanto si legge in una nota dell'Anpas, in merito alla diffusione di un video via social da parte del capogruppo della Lega Vda.

Nella nota si aggiunge: "I nostri bilanci sono trasparenti ed è per questo motivo che più volte, e da tempo, il consigliere regionale Manfrin è stato invitato a venire nella nostra sede per visionare tutta la nostra documentazione. Vorremmo tanto sapere se nella spocchia del suo sentenziare ogni attività svolta da Anpas esiste nel vocabolario del consigliere Manfrin la parola solidarietà".

"Associare Anpas VdA a un'associazione a delinquere - sottolinea Massimo Pesenti, presidente Anpas Valle d'Aosta - è un gesto grave, ancora di più fatto da u (ANSA).