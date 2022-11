Salute, su portale Fse nuova funzione per gestione deleghe

A partire da martedì 8 novembre sarà attivata sul portale del Fascicolo sanitario elettronico regionale e sull'app HealthVDA una nuova funzione che permetterà di gestire le deleghe verso una o più persone di fiducia per la gestione del proprio Fse. Lo comunica l'assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali precisando che tramite questa procedura la persona delegata potrà sostituirsi al delegante per l'accesso, la consultazione e il ricorso ai servizi del fascicolo.

Contestualmente all'attivazione della suddetta funzione, che permetterà ai genitori di gestire il Fse dei figli minori con le proprie credenziali di accesso, non sarà più possibile l'accesso al Fse con le credenziali dei soggetti minori di 18 anni.