Adu, candidatura Testolin è atto restaurazione sistema

"La candidatura di Testolin alla carica di Presidente e Prefetto della Regione è un atto di restaurazione del sistema valdostano". Lo scrive in una nota Ambiente Diritti Uguaglianza commentando l'evoluzione della situazione politica in Valle d'Aosta.

"Ora che si conoscono meglio le ragioni dell'archiviazione dell'inchiesta Egomnia - prosegue la nota - paiono affrettati e fuori luogo il vittimismo, il debordante orgoglio unionista, la rivalsa di certi politici, la superficialità con cui altri, compreso chi ha fondato la sua carriera sul professionismo dell'antimafia, vogliono dimenticare l'intera vicenda. La rivoluzione non avviene a colpi di processi o con la galera, ma nelle urne e con processi politici e culturali. La realtà valdostana descritta dagli inquirenti dell'Antimafia dovrebbe, però, continuare a farci riflettere: la mafia esiste e alcuni politici ne sono stati oggettivamente avvantaggiati".

Secondo Adu "l'assoluzione non è una patente di santificazione, né una licenza di buon amministratore. Pur se assolti, continuano ad essere coinvolti".