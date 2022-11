Morta Maria Del Savio Bonaudo, procuratrice del caso Cogne

E' morta a Torino Maria Del Savio Bonaudo, 76 anni, ex procuratrice capo di Aosta. Dal 2002 si occupò direttamente del delitto di Cogne, dove il 30 gennaio Samuele Lorenzi venne ucciso dalla madre, Anna Maria Franzoni.

Di questo caso, che divise l'Italia in due, vent'anni dopo, in un'intervista all'ANSA Bonaudo disse "Sono e resto convinta che Anna Maria Franzoni sia colpevole. Non perché è stata condannata in tutti i gradi di giudizio, ma perché c'erano le prove".

Nel 2008 lasciò la guida della procura di Aosta per indossare la toga di avvocata, motivando la decisione come una "scelta di vita", e per continuare la sua carriera professionale "dall'altra parte della barricata".