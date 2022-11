Alliance valdotaine e VdaUnie avviano percorso federativo

Alliance Valdôtaine e VdaUnie-Mouv' hanno avviato un percorso federativo "in coerenza con l'efficace azione congiunta dei quattro eletti in Consiglio Valle nell'ambito di un unico Gruppo consiliare". E' quanto deciso durante una riunione per esaminare la situazione politica valdostana. "La logica di federazione - si legge in una nota - è aperta anche a nuovi apporti nell'intento di un rafforzamento dell'area autonomista. La federazione sarà aperta a tutti coloro che credono in un percorso di riunificazione indispensabile per il futuro della nostra comunità".