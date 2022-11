Allarme Codacons su sovraindebitamento in Valle d'Aosta

"Il problema del sovraindebitamento delle imprese e dei cittadini sta assumendo dimensioni preoccupanti tanto più per il fatto che i casi di cui si viene a conoscenza è la punta di un iceberg dalle dimensioni che tanti, troppi, fingono di non vedere o sapere". Lo dichiara, in una nota, Giampiero Marovino , presidente della Codacons VdA precisando che l'allarme è confermato dal numero di persone che si rivolgono allo Sportello, recentemente riattivato..

" Le nuove norme sul sovraindebitamento - precisa Marovino - si rivolgono al consumatore in crisi finanziaria, al piccolo imprenditore o professionista che non può accedere alle procedure concorsuali. La legge definisce sovraindebitamento una situazione di perdurare squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente".