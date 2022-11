Neve in montagna, chiude Colle Piccolo San Bernardo

(ANSA) - AOSTA, 03 NOV - Viste le nevicate attese in montagna fino alla quota di 1.500-1.800 metri, è stato chiuso al traffico il Colle del Piccolo San Bernardo, al confine con la Francia. Lo comunica Anas, motivando la decisione anche con la "volontà del gestore francese di interdire il traffico sulla tratta lungo il versante di competenza".

La chiusura interessa gli ultimi quattro chilometri di statale statale 26 della Valle d'Aosta - tra il bivio di località Les Suches (km 152,159), nel comune di La Thuile, e il confine di Stato (km 156,346) - e "si protrarrà - fa sapere Anas - fino al miglioramento delle condizioni meteo". L'ufficio meteo regionale della Valle d'Aosta prevede una "cessazione dei fenomeni dalla notte".

Durante la chiusura si potrà raggiungere la Francia attraverso il traforo del Gran San Bernardo o in alternativa attraverso il traforo del Frejus, a causa dell'attuale chiusura del traforo del Monte Bianco per lavori.

La consueta chiusura invernale del Colle del Piccolo San Bernardo è già programmata per le ore 12 di martedì 8 novembre.

