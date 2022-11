Difesa Guizzetti, mi aspettavo questa richiesta di archiviazione

"Rispetto a una richiesta di archiviazione per la posizione della signora Guizzetti non posso dire altro che me l'aspettavo, a fronte delle deduzioni difensive svolte. Ovviamente attendiamo l'ufficializzazione dell'eventuale provvedimento per ogni valutazione". Così l'avvocato Giacomo Francini, che assiste Cinzia Guizzetti, ex compagna di Giuliano Gilardi, commenta la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Aosta per il fascicolo riaperto dieci anni dopo l'omicidio del pensionato, avvenuto il 27 dicembre 2011 a Saint-Christophe.