Ex moglie Gilardi,prima o poi ci sarà giustizia

"Io continuo a essere ottimista. Prima o poi sarà fatta giustizia. Io continuerò nelle mie ricerche, non è che mi abbatto". Così Anna Maria Inforzato, ex moglie di Giuliano Gilardi, commenta all'ANSA la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura di Aosta per il fascicolo riaperto dieci anni dopo l'omicidio del pensionato, avvenuto il 27 dicembre 2011 a Saint-Christophe.

"In dieci anni - aggiunge - non ho mai puntato il dito contro nessuno, figuriamoci se lo faccio adesso", ma "ci sono personaggi che sono entrati in casa nostra" a "commettere un omicidio, che cosa vogliamo fare?".