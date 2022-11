Alleati Uv, Testolin presidente? Mancano elementi per decidere

Rispetto all'ipotesi di vedere Renzo Testolin come presidente della giunta regionale "non abbiamo gli elementi, gradiremmo avere degli elementi anche per poterli portare nelle nostre basi, nelle nostre segreterie". Così Albert Chatrian (Av-Vda Unie) al termine di una riunione tra gli alleati dell'Union valdotaine sull'attuale situazione politica, dopo che nei giorni scorsi il Comité fédéral dell'Uv - vista l'archiviazione dell'inchiesta Egomnia - ha dato mandato a Testolin per formare un nuovo governo regionale. "Chiederemo un incontro congiunto, una riunione politica, in modo che l'Union valdotaine - spiega Chatrian - ci dica cosa pensa di fare". Alla riunione di oggi, durata circa 45 minuti, erano rappresentate tutte le forze politiche alleate dell'Uv in Consiglio regionale: Av-Vda Unie, Pd, Stella alpina, Evolvendo.