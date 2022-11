Lavevaz, avviato contatti con Governo Meloni

"Sono stati avviati i contatti tra il Governo regionale e il nuovo Governo centrale, appena insediato. Nei giorni scorsi ho scritto tanto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri quanto ai Ministeri che più direttamente hanno in carico temi urgenti per la Valle d'Aosta".

Lo ha detto il presidente della Regione Erik Lavevaz in apertura dei lavori del Consiglio Valle.

"Il primo passaggio che ho auspicato - ha aggiunto - è la rapida ricostituzione della Commissione paritetica, impegnata nei mesi scorsi su importanti norme di attuazione riguardanti tra l'altro i vigili del fuoco e la gestione delle acque. Ho poi sottolineato l'importanza della dimensione transfrontaliera sia per quanto riguarda la cooperazione sia rispetto ai collegamenti internazionali: entrambi i tunnel valdostani hanno bisogno di un'attenzione particolare, che dovrà essere al centro di un confronto articolato e non scontato". "Al Ministro della Giustizia - ha proseguito - ho sottoposto l'importanza di una collaborazione netta per garantire l'efficienza degli uffici territoriale della Valle d'Aosta, riconoscendo gli sforzi rilevanti fatti dalla Regione per supportare le strutture ministeriali presenti nella nostra regione. Al Ministro della Difesa ho presentato la rilevanza dei rapporti della Valle d'Aosta con le Truppe alpine e con il Centro Addestramento Alpino, in una collaborazione che orbita intorno anche alle numerose strutture militari presenti sul territorio e a una cooperazione indispensabile sia storicamente sia come motore di prospettiva per lo sviluppo di nuove attività".