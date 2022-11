Uv: Machet, usciti a testa alta da questo periodo difficile

"L'Union valdotaine e i suoi uomini sono usciti a testa alta da questo periodo difficile". Lo ha scritto la presidente del movimento autonomista, Cristina Machet, in un messaggio inviato ai presidenti di sezione per spiegare la decisione di affidare a Renzo Testolin il mandato di formare un nuovo governo.

"A seguito di un lungo ragionamento - si legge - il Comité fédéral ha deciso di procedere al passaggio della Presidenza della Regione a Renzo Testolin. A seguito dell'archiviazione dell'inchiesta Egomnia è stato deciso di rispettare il criterio del consigliere più votato per ricoprire il ruolo di presidente.

Questa scelta non facile non dipende certamente dal lavoro svolto da Erik Lavevaz, che ha dato prova di una grande capacità. A questo punto non ci resta che ringraziare Erik e fare i migliori auguri a Renzo".