Regione: Renzo Testolin verso presidenza Giunta Vda

Renzo Testolin ha sciolto la riserva ed ha accettato di assumere la Presidenza della Regione Valle d'Aosta, avvicendandosi con Erik Lavevaz. Lo ha comunicato durante una riunione del gruppo consiliare dell'Union valdotaine. La decisione finale verrà presa dal Comité fédéral del Leone rampante che oggi si riunirà ma difficilmente .

Ad avanzare l'ipotesi di un cambio alla guida della Regione è stato lo stesso Lavevaz, a seguito alla sentenza di archiviazione dell'inchiesta Egomnia (per voto di scambio mafioso) nella quale Testolin era coinvolto.

Risultato il primo eletto dell'Union valdotaine alle elezioni del 2020 (1393 preferenze), Testolin era stato indicato in un primo momento quale presidente della Regione ma la candidatura era stata 'stoppata' a causa del coinvolgimento in inchieste giudiziarie. E' già stato presidente della Regione ad interim dal 16 dicembre 2019 al 21 ottobre 2020.