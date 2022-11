Regione: Giunta Vda vara bilancio, in crescita rispetto 2022

La Giunta della Valle d'Aosta ha approvato la legge di stabilità della Regione per il triennio 2023-2025 e il bilancio programmatico 2023-2025. Il bilancio per il 2023 pareggia sulla cifra di 1.723 milioni di euro (in crescita rispetto al 2022), per il 2024 su 1.571 milioni e per il 2025 su 1.526 milioni. La previsione di spesa corrente nel 2023 sale a 1.282 milioni di euro e la spesa di investimento a 327 milioni di euro.

"Il documento approvato rispetta i tempi previsti dalla legge - commentano il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, e l'Assessore alle Finanze, Carlo Marzi- e assicura il maggior spazio possibile per l'analisi e il confronto da parte delle Commissioni e approderà in Consiglio Valle per metà dicembre".

"Per il Governo regionale - si legge in una nota - la priorità nella predisposizione del bilancio è stata orientata alle spese in ambito sanitario e sociale e agli investimenti di settore".

Il bilancio iscrive le risorse regionali necessarie all'avvio della nuova programmazione eurounitaria che è prevista in crescita del 30%. Le risorse già iscritte a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale complementare (Pnc) sono complessivamente pari a 63,7 milioni di euro. I provvedimenti saranno ora portati all'esame delle commissioni e del Consiglio Valle.