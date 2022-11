Regione: agitazione in Giunta, salta riunione commissione

E' durata pochi minuti la riunione della seconda commissione del Consiglio Valle che doveva organizzare i lavori in merito al Documento di economia e finanza regionale 2023-2025. A chiedere di aggiornare la seduta, in attesa che sia chiarita la situazione politica in maggioranza (con una possibile avvicendamento alla Presidenza tra Erik Lavevaz e Renzo Testolin), è stato Stefano Aggravi (Lega Vda): "Nel corso della prima audizione su questo Defr - spiega - il Presidente Lavevaz ci ha annunciato la grande portata riformatrice di questo documento. Ne ha tratto alcune linee di programmazione fondamentali per questa Regione. In questi ultimi giorni, dopo aver passato in rassegna i vari Assessori, ci troviamo a leggere sui giornali di tutto. Cambi di Presidente e di Assessori vari. E' questa la grande riforma di cui ci ha parlato Lavevaz? Credo che, alla luce di ciò, sia oggi ridicolo e poco rispetto dell'istituzione che rappresentiamo andare avanti con qualsiasi altra audizione sino a che le cose non saranno chiarite".

In tarda mattinata è prevista una riunione di maggioranza.