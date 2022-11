Pista ciclabile Sarre-Pontey, approvati lavori ultimo tratto

La Giunta regionale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del settimo lotto della pista ciclabile nel Comune di Saint-Marcel. Il nuovo tratto si estenderà ai margini della strada comunale de l'Envers, all'interno del territorio dell'Unité des communes Mont-Emilius sviluppandosi interamente nel Comune di Saint-Marcel, per un tratto di circa un chilometro. Il costo dell'opera, importo a base d'asta di circa 2,8 milioni di euro, sarà finanziato per due milioni e 150 mila euro con risorse rese disponibili dall'assestamento di bilancio regionale approvato dal Consiglio, e per 1,4 milioni di euro da risorse provenienti dal Programma nazionale Fsc, a valere sui fondi di sviluppo e coesione.

"Si tratta di un tratto importante - spiega l'assessore Carlo Marzi -, l'ultima porzione di pista ciclabile che consentirà di collegare in continuità il comune di Sarre con il comune di Pontey, per uno sviluppo di circa 31 chilometri, passando per i comuni di Aosta, Gressan, Pollein, Brissogne, Saint-Marcel, Fénis e Chambave. E' un ulteriore passo avanti nella realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di attraversamento dell'intero sviluppo del fondo valle, progetto ambizioso della programmazione in materia di mobilità ciclistica regionale".

Aggiunge il presidente della Regione ed Assessore ad interim, Erik Lavevaz: " Il progetto del percorso ciclabile sul fondovalle è un'azione lunga e complessa, ma che deve continuare a essere perseguita con forza. Già oggi questa infrastruttura accoglie grande apprezzamento: proseguire l'investimento è indispensabile per sottolineare come la mobilità ciclistica possa essere una possibilità integrata alle altre, tanto per i valdostani quanto per i turisti".