Alimenti: Sapinet, miele valdostano di altissima qualità

"Le commissioni di assaggio hanno confermato che i mieli prodotti quest'anno nella nostra regione sono di altissima qualità. Si tratta di vere produzioni di nicchia, non solo da un punto di vista quantitativo, ma anche per le loro peculiarità, legate ai diversi luoghi di produzione, alle condizioni climatiche, all'altitudine e alla bravura di ogni apicoltore. Questa è la ricchezza della nostra agricoltura e delle nostre eccellenze, espressione di un territorio incontaminato e della dedizione e della professionalità dei singoli produttori". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Davide Sapinet, commentando i risultati del 28/o concorso dei mieli della Valle d'Aosta.

"Per quanto riguarda il settore apistico - ha aggiunto - il lavoro degli apicoltori diventa ogni anno più complesso, in quanto condizionato da situazioni meteorologiche in continuo mutamento e di difficile previsione, che incidono profondamente sulla produzione".