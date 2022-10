Regione: Uv avvia riflessione su futuro Giunta Vda

Il Comité fédéral dell'Union valdotaine ha avviato una riflessione per decidere il futuro della Giunta regionale della Valle d'Aosta. La decisione è stata presa venerdì sera a seguito dell'archiviazione dell'inchiesta Egomnia - sul voto di scambio - nella quale era coinvolto tra gli altri anche il consigliere regionale Renzo Testolin. Lo stesso Testolin - risultato il primo degli eletti con 1.393 preferenze nella lista dell'Uv alle elezioni del 2020 - nel pomeriggio aveva incontrato il presidente della Regione, Erik Lavevaz.

Ora il Comité dovrà decidere, d'intesa con i diretti interessati, se confermare Lavevaz alla presidenza oppure se cambiare la guida del Governo regionale con Testolin in pole per assumere l'incarico. Successivamente la questione dovrà essere discussa anche con gli alleati della maggioranza autonomista-progressista. La riflessione rientra inoltre nell'ambito della ricomposizione della Giunta avviata da alcuni mesi. Renzo Testolin è stato presidente della Regione Valle d'Aosta ad interim dal 16 dicembre 2019 al 21 ottobre 2020.