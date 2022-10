Regione: Testolin, 48 ore per decidere suo futuro

Il consigliere regionale Renzo Testolin si è preso 48 ore di tempo per decidere quale posizione tenere all'interno del Comité Fédéral dopo l'avvio di una riflessione sul futuro della Giunta regionale a seguito dell'archiviazione dell'inchiesta Egomnia. La risposta sarà comunicata lunedì prossimo agli organi del movimento. Risultato il primo eletto del Leone rampante alle elezioni del 2020 (1393 preferenze), Testolin era stato indicato in un primo momento quale presidente della Regione ma la candidatura era stata 'stoppata' proprio a causa dell'inchiesta giudiziaria per voto di scambio nella quale era coinvolto. Con l'archiviazione si aprono quindi nuovi scenari che potrebbero portare ad un avvicendamento tra lui e l'attuale presidente della Regione Erik Lavevaz. Non dovrebbe invece cambiare - secondo quanto si è appreso - l'assetto della maggioranza formata da forze autonomiste e progressiste.