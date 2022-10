Egomnia:Tonino, restituita autorevolezza consiglio regionale

"Quando le inchieste giudiziarie certificano che il tessuto politico, sociale ed economico sono solidi e non condizionati dalla malavita l'unica cosa da fare è esprimere soddisfazione". Così il segretario regionale del Pd, Luca Tonino, commenta l'archiviazione per gli indagati dell'inchiesta Egomnia sul presunto scambio di voti politico-mafioso. ''La richiesta di archiviazione - aggiunge - ridà autorevolezza all'istituzione Consiglio Regionale così fortemente colpita. Le dimissioni dei consiglieri regionali, le elezioni anticipate che ne conseguirono sono la dimostrazione di come quell'inchiesta condizionò la Valle d'Aosta''.

Per il segretario regionale del Partito Democratico però ''non bisogna abbassare la guardia sul tema della legalità e bisogna dotarsi di strumenti tecnici e giuridici per monitorare correttamente tali fenomeni''. Il Pd esprime poi la sua solidarietà a chi è ''stato per tanto tempo nell'attesa di una svolta dell'inchiesta, e che in questi anni duri ha sofferto politicamente e personalmente''.