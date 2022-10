(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Open Fiber è connectivity partner del Villaggio Gran Becca a Cervinia in occasione dei festeggiamenti per l'apertura della stagione sciistica dal 28 ottobre al primo novembre. La società di telecomunicazioni garantirà, si legge in una nota, una connessione a banda ultralarga presso il Padiglione eventi (Palais Gran Becca), la sede di Cervino SpA e la Casa dello Sport.

"Siamo molto felici di essere connectivity partner dell'evento", ha dichiarato Marco Luttati Regional Manager Piemonte Nord e Valle d'Aosta di Open Fiber. "La nostra rete in fibra FTTH", è "un'infrastruttura fondamentale non solo per i cittadini ma anche per le attività economiche turistiche di Cervinia". Per Barbara Zavattaro, Presidente della Fondazione Gran Becca e del Consorzio Turistico del Cervino, "l'arrivo della fibra rappresenta un grande passo avanti nell'ottica della modernizzazione della nostra destinazione turistica: grazie anche a eventi come questo e a progetti visionari come l'Alpine Crossing, che diventerà realtà nella prossima primavera, è destinata a soddisfare sempre di più le esigenze di una platea internazionale. "Grazie all'arrivo della fibra nella nostra località, siamo sicuri di dare un'offerta che ci proietterà ulteriormente nel futuro", dichiara il Sindaco di Valtournenche Jean Antoine Maquignaz. "Siamo tutti consapevoli che il mondo del turismo è sempre più collegato e dipendente dalla tecnologia e che per promuovere la nostra destinazione e dare una buona offerta ai nostri ospiti dobbiamo essere moderni e competitivi". (ANSA).