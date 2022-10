Fosson, 'è stata brutta pagina per la democrazia'

"Oltre a un attacco a me è sicuramente stata una brutta pagina per la democrazia, perché a seguito di questa inchiesta si dimise un presidente, diversi assessori e alcuni mesi dopo si andò alle elezioni anticipate".

Così l'ex presidente della Regione Valle d'Aosta, Antonio Fosson, commenta all'ANSA l'archiviazione dell'inchiesta Egomnia, che riguardava un presunto scambio elettorale politico-mafioso in Valle d'Aosta. Fosson si era dimesso da presidente della Regione nel dicembre 2019, dopo aver ricevuto l'avviso di garanzia, come gli allora assessori Laurent Viérin (turismo e beni culturali) e Stefano Borrello (opere pubbliche).

"Ho sempre avuto fiducia nella giustizia e - ha detto Fosson - finalmente la verità è emersa. Sono estremamente contento di questo: la giustizia ha trionfato, la verità ha trionfato. Sono finiti tre anni e mezzo di sofferenza per me e la mia famiglia.

Ringrazio i miei avvocati e tutti quelli che mi hanno sostenuto in questo periodo difficile, che hanno creduto che io non c'entrassi assolutamente nulla in tutto questo. Soprattutto ringrazio la mia famiglia".