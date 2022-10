Motori: il 30 ottobre "Ruote nella Storia" di Aci a Donnas

"Ruote nella Storia" torna a fare tappa in Valle d'Aosta domenica 30 ottobre 2022. Il Raduno Nazionale dedicato ai cultori e ai possessori di auto d'epoca promosso da Aci Storico e con il patrocinio del Comune di Donnas tornerà ai piedi delle Alpi. Donnas è un borgo che sorge sulla Strada Romana delle Gallie, un borgo ricco di fascino e di storia. Qui si potrà camminare per centro soffermandosi su caseforti, ospizi medioevali e palazzi signorili davvero caratteristici. Possibile, inoltre, visitare i due importanti musei: l'Ecomuseo del vino e quello della Latteria turnaria di Tréby. Non potrà mancare una degustazione del "Donnas", il primo vino Doc della regione, coltivato sui terrazzamenti che hanno fatto del territorio l'emblema della viticoltura eroica. Il Presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta Ettore Vierin evidenzia che " il tutto verrà valorizzato con due tappe: una al Caseificio Vallet Pietro e l'altra al Ristorante Les Caves, completando così il piacevole abbinamento Auto, Cultura ed Enogastronomia".

Per informazioni ci si può rivolgere all'ufficio sportivo dell'Automobile Club Valle d'Aosta al 0165/43705 oppure scrivere alla mail aci.aosta@gmail.com.