Lavevaz, archiviazione Egomnia sollievo per tutta la comunità

"Sono lieto che sia stato chiarito che per nessuno dei consiglieri regionali coinvolti dall'inchiesta siano emersi elementi di collusione. Credo che questa archiviazione sia nei fatti un sollievo per tutta la comunità valdostana, che deve ritrovare fiducia nei propri rappresentanti politici". Così il presidente della Regione, Erik Lavevaz, commenta l'archiviazione dell'inchiesta Egomnia che riguardava un presunto scambio elettorale politico-mafioso tra esponenti della 'locale' di 'ndrangheta di Aosta e alcuni candidati autonomisti durante le elezioni regionali del 2018.

"Resta l'amarezza per chi è stato per anni messo sulla graticola: penso a chi ha rassegnato le proprie dimissioni per senso di responsabilità e rispetto delle istituzioni, e spero che ora possa ritrovare serenità".