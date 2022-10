Carabinieri, presentato anche ad Aosta il Calendario storico 2023

Il comandante del Gruppo carabinieri di Aosta, il tenente colonnello Giovanni Cuccurullo, ha presentato presso la Cappella di San Grato, nel centro del capoluogo valdostano, il Calendario storico dell'Arma 2023. La protagonista quest'anno è la natura, da sempre tra le priorità dell'Arma.

L'intero progetto porta la firma dell'agenzia Armando Testa: ciascuna delle tavole artistiche del calendario parte da un elemento appartenente all'universo visivo dei carabinieri, rivisitato e interpretato in una chiave iconica.

Nascono così le dodici tappe di un percorso che svela l'azione dei carabinieri a difesa dell'ambiente e del territorio del Paese. Le tavole artistiche sono accompagnate da 12 storie di impegno e tutela ambientale firmate dal giornalista e scrittore Mario Tozzi.

Per la prima volta nella storia del Calendario storico dell'Arma dei carabinieri, l'edizione 2023 evolve in un progetto artistico integrato con un completo ecosistema digitale che comprende un sito web dedicato www.calendario.carabinieri.it e un'opera d'arte Nft.

L'offerta editoriale è completata dal planning da tavolo (il ricavato sarà devoluto all'ospedale dei bambini 'Vittore Buzzi' di Milano) e dal calendario da tavolo (ricavato all'Opera nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri) in cui, nel mese di agosto, è rappresentata la Valle d'Aosta con uno scorcio di Etroubles.