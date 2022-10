Borrello, confermo fiducia nella giustizia

"Oggi è un giorno lieto per la giustizia e il nostro assistito ci ha confermato, come già aveva dichiarato in sede di Consiglio regionale nel dicembre 2019 all'atto delle dimissioni, la propria fiducia nella giustizia e nelle istituzioni, e vuole ringraziare le propria famiglia e tutte le persone che in questi anni gli hanno manifestato sincera solidarietà, sostegno affetto e vicinanza". Così gli avvocati di Stefano Borrello (Gianfranco Sapia ed Elena Corgnier) dopo l'archiviazione dell'inchiesta Egomnia su un presunto sostegno della 'locale' di 'ndrangheta di Aosta ad alcuni candidati autonomisti durante le elezioni regionali del 2018.

"Esprimiamo soddisfazione - scrivono i legati in una nota - per la favorevole conclusione del procedimento. Eravamo certi che il nostro assistito fosse estraneo ad ogni reato e siamo lieti che la magistratura abbia infine archiviato il procedimento. Stefano esprime grande sollievo e contentezza per la fine di questa vicenda, ma anche amarezza per il peso che ha avuto nella sua vita personale, familiare e sociale. Dopo aver appreso di essere indagato Stefano, pur avendo sempre sostenuto con forza la totale estraneità ad ogni fatto contestato, ha dato esempio di grande responsabilità civica, etica e politica, rassegnando, pur non essendo dovute, le proprie dimissioni dagli incarichi istituzionali di assessore e consigliere regionale".