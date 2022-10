Regione: gruppo Uv, sì a ingresso Testolin e Restano in giunta

L'ingresso in giunta dell'ex presidente della Regione Renzo Testolin (Uv) e di Claudio Restano di Evolvendo, unica forza di maggioranza non rappresentata a oggi nell'esecutivo: è la posizione emersa al termine di una riunione del gruppo consiliare dell'Uv. L'ipotesi arriva alla vigilia di un altro confronto con le commissioni politiche di maggioranza per arrivare a un riassetto dell'attuale giunta.

Resta da definire la distribuzione delle deleghe. Con due ingressi nell'esecutivo e la volontà condivisa di non aggiungere un nuovo assessorato ai sette attuali (le deleghe all'ambiente, trasporti e mobilità sostenibile sono ancora in capo al presidente Lavevaz) è sul tavolo l'ipotesi di un passo indietro da parte di uno degli attuali membri della giunta.