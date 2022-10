Migranti: calano alunni stranieri in Vda, -0,7% in un anno

(ANSA) - AOSTA, 27 OTT - Cala, in valori assoluti, il numero di cittadini stranieri presenti in Valle d'Aosta al 31 dicembre 2021: sono 8.169, 226 in meno rispetto al 2020. Si tratta del 6,6% della popolazione residente (valore leggermente superiore rispetto all'anno precedente, visto il trend demografico negativo). Un dato più basso sia del Nord-Ovest (11,2%) sia della media nazionale (8,8%). Il mondo della scuola riflette l'andamento, con un calo degli studenti stranieri nella regione alpina di 0,7 punti nell'anno scolastico 2021/2022 (sono 1.138, il 6,7% del totale). Più della metà degli alunni stranieri sono presenti nelle scuole d'infanzia e primarie (57,1%, contro il 46,5% degli italiani) e per il 24,1% nelle secondarie di secondo grado (a fronte del 32,3% degli italiani). I dati emergono dal Dossier statistico immigrazione 2022 del Centro studi e ricerche Idos. Oltre un terzo dei residenti non italiani ha meno di 29 anni (tra i cittadini italiani è il 26,4%) e solo il 7,1% ha più di 64 anni (il 25,9% tra gli italiani). Nel 2020 la maggioranza degli stranieri residenti è europea (54,8%) e in particolare originaria della Romania (28%). Nel 2021 la componente femminile in Valle d'Aosta risulta maggioritaria (54,8%).

Guardando al mondo del lavoro, emergono le maggiori difficoltà di inserimento degli stranieri, che sono il 7% degli occupati ma il 16,9% dei disoccupati. Riguardo all'accoglienza di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, al 30 giugno 2020 le persone accolte erano 68 (40 nei Cas e 28 nella rete Sai, 11 in meno rispetto alla fine del 2020). Le persone fuggite dall'Ucraina in Valle d'Aosta sono in tutto 447, di cui 301 femmine e 146 maschi, di cui 167 minori (dei quali otto non accompagnati). Circa 200 di loro hanno trovato una sistemazione temporanea presso case di valdostani. (ANSA).