Auto si ribalta a Saint-Rhémy-en-Bosses, grave 76enne

Un uomo di 76 anni residente in Valle d'Aosta è arrivato in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale autonomo avvenuto a Saint-Rhémy-en-Bosses. In base a una prima ricostruzione, per cause da accertare l'auto su cui si trovava è uscita di strada e si è ribaltata. Sul posto sono giunti in elicottero il 118 e il gruppo taglio dei vigili del fuoco.