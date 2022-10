Ue, approvato il programma Fse+ 2021-2027 della Valle d'Aosta

La Commissione europea ha approvato il Programma regionale (Pr) Fse+ 2021-2027 presentato dalla Regione Valle d'Aosta per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo 'Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita'.

Con il via libera da Bruxelles, la Regione potrà attivare investimenti per oltre 81,56 milioni di euro, di cui 32,62 milioni di euro provenienti dall'Unione europea (40% della dotazione complessiva del Programma) e 48,94 milioni di euro di contributo nazionale, comprensivo della quota di cofinanziamento statale (42%) e regionale (18%). Si tratta complessivamente di circa 29 milioni di euro in più rispetto al precedente settennio di programmazione 2014-2020, di cui la Regione potrà disporre per fare fronte alle nuove sfide.

"Il Programma risponde direttamente ai bisogni del territorio regionale", spiega l'assessore all'Istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate, Luciano Caveri. Le risorse sono indirizzate al raggiungimento di quattro obiettivi specifici, da ricondursi per il Programma Fse+ esclusivamente all'interno dell'Obiettivo di policy 4 - un'Europa più sociale: occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e occupazione giovanile.