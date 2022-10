Sabotaggio a Cervinia, danni a mezzi da cantiere su pista sci

Danneggiati i mezzi da cantiere che erano impiegati nella realizzazione di una pista da sci nel comprensorio di Cervinia. L'episodio risale all'estate scorsa, ma si è appreso solo oggi. Sono due i mezzi coinvolti: su entrambi erano stati rotti i vetri, e in un caso era stato danneggiato anche il pannello di controllo dei meccanismi del veicolo. Dell'accaduto si occupano i carabinieri, impegnati negli accertamenti del caso per risalire agli autori.

Nell'estate 2015 si erano già verificati altri due episodi: ignoti con un flessibile a pile avevano tagliato le funi di due impianti di risalita di Cervinia e Valtournenche, provocando un grave danno economico alla Cervino spa. Non vi erano stati pericoli per le persone, in quanto gli impianti erano in manutenzione. Nel primo caso era stata danneggiata la fune della funivia che porta a Plan Maison, nel secondo caso il cavo di una seggiovia del comprensorio di Valtournenche. In particolare erano state recise alcune trifole di acciaio che componevano la fune. Era stato necessario sostituirle entrambe. I danni ammontavano a circa 180.000 euro.