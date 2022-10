Carabinieri: gen. Di Stasio incontra comandanti Piemonte e VdA

Il comandante della Legione carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta", generale di brigata Antonio Di Stasio, ha incontrato 344 comandanti di stazione del Piemonte e Valle d'Aosta di queste Regioni amministrative, ai quali hanno prioritariamente rivolto il loro indirizzo di saluto il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

La storia della stazione carabinieri, viene evidenziato in una nota, nasce proprio a Torino nel 1814 con l'istituzione di 113 comandi distribuiti tra il Piemonte e la Liguria. Oggi come allora, la stazione è stata da sempre non solo la casa del carabiniere, ma anche l'espressione della capillarità e della prossimità dell'Arma, quale presidio di legalità per le nostre comunità, contribuendo alla loro crescita, a continua difesa del cittadino.

L'incontro è avvenuto nella cornice del Castello di Moncalieri (Torino) e il generale ha espresso il proprio apprezzamento per l'impegno profuso nello svolgimento della quotidiana attività istituzionale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, sottolineando la straordinaria importanza delle attività di prossimità, di vicinanza e di rassicurazione sociale svolte dai carabinieri: "Voi siete la forza dell'Arma dei carabinieri sul territorio. Sono onorato di essere il vostro comandante" ha affermato.

I comandanti di stazione sono uomini in divisa e alamari, viene sottolineato, che accettano e fronteggiano ogni giorno le sfide derivate dalla fedeltà al loro "giuramento", quale continuo esempio di sensibilità, onestà, professionalità e buonsenso, soprattutto nel sapere affrontare le richieste delle persone, spingendosi persino a diventare un "amico", un "confidente" o una "spalla su cui piangere e trovare conforto", come spesso è capitato in questi duri anni colpiti dalla pandemia.