Aosta Pride: Nuti, Lega fa politica usando i tribunali

"Non entro nel merito della questione che sarà oggetto di giudizio da parte di un altro organo dello Stato, che non è quello politico. Però rileviamo innanzitutto che sembra che questi anni non siano passati insegnandoci qualcosa: i poteri devono essere divisi, separati, devono lavorare in modo che ci sia un controllo reciproco, ma non per far politica utilizzando l'apparato giudiziario". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, in apertura dei lavori del Consiglio comunale, commentando il ricorso al Tar della Lega Vallée d'Aoste per chiedere l'annullamento del patrocinio concesso dall'amministrazione cittadina all'Aosta Pride, serie di eventi culturali culminati nella parata dell'8 ottobre scorso. "Vogliamo fare una battaglia politica - ha detto Nuti - contro un certo tipo di visione del mondo? Fatela, ne avete diritto, ma nei posti giusti".

"Abbiamo anche creato molte sofferenze - ha aggiunto il sindaco Nuti - nelle persone per questo, abbiamo alimentato un clima di odio e di contrapposizione. Eppure continuiamo ad utilizzarlo, così da sottolineare in questo modo il grande potere che ha la politica di contrastarsi al suo interno? Abbiamo forse il modo giusto per mascherare la nostra idea che invece viene nascosta dietro a dei balzelli in punta di giurisprudenza? Cioè non vogliamo dire che per le persone Lgbtq+ non c'è né Dio, né patria né famiglia? Perché non lo dite chiaramente, invece di mascherarvi dietro a dei balzelli? Perché così date la possibilità a me di dire che per loro c'è sia Dio, che patria che famiglia".

"Perché il Dio - ha spiegato Nuti - se noi diamo un nome a un'energia che è l'unica cosa che noi possiamo percepire come trascendente, cioè quella dell'amore, ha mille modi per esprimersi. E non siamo noi a poter dire che si esprime solo attraverso l'amore tra un uomo e una donna. La patria perché io sono appartenente al genere umano, e quella è la mia patria, e la bellezza della mia patria è la differenza" nel confronto e "la famiglia è un aggregato di persone che vivono la loro vita affettiva con uno spirito di rispetto, di amore reciproco e di libertà e non c'è questione di genere che conti. Allora diamo un nome alle cose".