Riaperta via Torino ad Aosta dopo problema alla rete idrica

Al termine di un intervento di ripristino del manto stradale è stata riaperta alla circolazione via Torino ad Aosta, dove stamane si è verificata una perdita d'acqua a causa di un guasto alla rete idrica.

Dopo la rimozione del manto stradale deteriorato e lo scavo per l'individuazione del guasto, i tecnici hanno proceduto alla riparazione e poi al riempimento con materiale "stabilizzato".

Quindi sono iniziati i lavori di stesura di asfalto a freddo per poter garantire la riapertura della strada. L'erogazione dell'acqua potabile nella zona interessata dal guasto è ripresa già pochi minuti dopo le 11.

Il Servizio 'Strade' dell'assessorato ai Lavori pubblici - fa sapere il Comune - è già stato attivato per intervenire con asfalto 'a caldo' nei prossimi giorni, in modo da ricoprire in maniera idonea e duratura lo scavo.

Sul posto anche la polizia locale, la squadra acquedotto, la centrale di pronto intervento.