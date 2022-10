Parco Gran Paradiso, Italo Cerise commissario straordinario

Per Italo Cerise è arrivata la nomina ministeriale a commissario straordinario del Parco Nazionale Gran Paradiso.

"Le funzioni di commissario straordinario - fa sapere l'Ente Parco in una nota - verranno svolte adottando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al regolare svolgimento delle attività", per "la durata di tre mesi a decorrere dalla data del 29 ottobre 2022, e, comunque, non oltre la nomina del presidente".

Italo Cerise, già presidente del Parco dal 2011, è nato ad Aosta nel 1953, ha conseguito a pieni voti la laurea in scienze forestali e ambientali a Padova; oltre all'attività professionale svolta come dottore forestale, è stato anche sindaco del comune di Brissogne dal 1995 al 2010.